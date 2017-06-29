Присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

Присяжные признали виновными всех фигурантов уголовного дела об убийстве политика Бориса Немцова, в том числе предполагаемого киллера Заура Дадаева, сообщают "РИА Новости".

Всего на скамье подсудимых пять человек – все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика.

За виновность Дадаева проголосовали десять заседателей, против – двое. По мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения (восемь присяжных выступили против снисхождения, четверо – за), Анзор Губашев – тоже (11 против снисхождения, один – за).

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В ближайшее время присяжные также вынесут вердикт в отношении Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Сторона обвинения настаивает на том, что все подсудимые причастны к убийству Немцова. Представители потерпевших считают виновными четырех из пяти подсудимых. По их мнению, вина Бахаева не доказана.

Напомним, что оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Эскерханов отслеживал маршруты Немцова. Кроме того, следствие предполагает, что убийство Немцова заказал Руслан Мухудинов. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство.