Подозреваемый в убийстве Немцова заявил в суде, что невиновен

Подозреваемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев в Московском окружном военном суде заявил, что в день гибели политика выходил только в мечеть и в ресторан. Об этом пишут «РИА Новости».

По словам Дадаева, в день убийства он был в мечети, а потом поехал в ресторан, после чего вернулся в свою квартиру.

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"После этого я зашел домой - по видео в 16.45 и не выходил оттуда до следующего дня", - сказал подсудимый.

Как сообщал УНИАН ранее, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие называет заказчиком дела Руслана Мухутдинова.