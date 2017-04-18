Подозреваемый в убийстве Немцова заявил в суде, что невиновен
16:39, 18 апреля 2017Мир
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Подозреваемый заявил, что в день убийства был в мечети, ресторане, а затем поехал домой.
Заур Дадаев / REUTERS
Подозреваемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев в Московском окружном военном суде заявил, что в день гибели политика выходил только в мечеть и в ресторан. Об этом пишут «РИА Новости».
По словам Дадаева, в день убийства он был в мечети, а потом поехал в ресторан, после чего вернулся в свою квартиру.
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"После этого я зашел домой - по видео в 16.45 и не выходил оттуда до следующего дня", - сказал подсудимый.
Как сообщал УНИАН ранее, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие называет заказчиком дела Руслана Мухутдинова.
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