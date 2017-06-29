Неизвестные запустили сайт Je Suis Maidan с фото и именами участников акции протеста в Москве

Неизвестные создали сайт Je Suis Maidan, где собраны фотографии участников организованного Алексеем Навальным митинга против коррупции в Москве 12 июня и ссылки на их страницы во "ВКонтакте", передает Русская служба Би-би-си.

"На практике ни о какой анонимности на уличных акциях речи быть не может", - говорится на сайте. "Оставьте надежды - вас тоже найдут!" - обращаются к участникам оппозиционных акций "разоблачители".

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Для поиска профиля в соцсети по фотографии они используют сервис FindFace, основатель которого Максим Перлин заявил "Открытой России", что компания не причастна к созданию сайта.

Перлин в 2008-2009 годах был продюсером прокремлевского ресурса Russia.ru, сейчас он основатель агентства креативных коммуникаций BlackLight, известного сотрудничеством с такими компаниями, как Beeline, "Яндекс-такси" и "Альфа-банк".

Менее чем за три месяца FindFace достиг миллиона подписчиков. Сейчас число активных пользователей превышает 1,2 миллиона. Сервис позиционируется как приложение для знакомств.

Между тем один из пользователей, чьи данные были опубликованы на портале, рассказал "Открытой России", что не имел отношения к протестному митингу.

"Автор ресурса ошибся, я вообще не был участником акции протеста, я гулял в центре и ходил на историческую выставку. К протестующим я даже близко не подходил", - сказал он.

Массовая акция против коррупции, инициированная Алексеем Навальным, прошла во многих городах России 12 июня. Она собрала тысячи участников. Митинги были как согласованные, так и не согласованные.

В Москве акция на Тверской проходила одновременно с празднованиями в честь Дня России. Было задержано множество людей, которые, по их словам, не собирались участвовать в митинге.