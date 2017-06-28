Заявление о подготовке химатаки в Сирии основаны на разведданных - Пентагон

Заявления США о возможной химической атаке в Сирии были основаны на разведданных, свидетельствующих об активной подготовке к нападению на сирийской авиабазе в Эш-Шайрат, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеСирия сохранила часть химического оружия - США

Официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэйвис заявил, что США зафиксировали там действия, касавшиеся «определенного самолета в определенном ангаре», которые, по данным американской разведки, ранее были связаны с использованием химического оружия.

По словам Дэйвиса, эти действия были предприняты в «последний день или два». Он не сообщил, как США получили эту информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что США зафиксировали подготовку еще одной химической атаки войсками режима Башара Асада в Сирии, что, вероятно, приведет к массовому убийству мирных жителей, включая детей.