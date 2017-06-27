Режим Асада готовит новую химатаку в Сирии - Белый дом

США зафиксировали подготовку еще одной химической атаки войсками режима Башара Асада в Сирии, что, вероятно, приведет к массовому убийству мирных жителей, включая детей. Соответсвующее заявление Белого дома опубликовал пресс-секретарь Шон Спайсер в своем Twitter.

Читайте такжеСША нанесли авиаудар по силам Асада

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии, чтобы ликвидировать Исламское государство в Ираке и Сирии. Если, однако, Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в нем.

Напомним, что в результате химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли более 70 человек.