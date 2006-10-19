Королю Испании в России подсунули пьяного медведя

В Вологде разразился скандал, в котором замешан король Испании Хуан Карлос I. Замначальника областного управления по охране и развитию охотничьих ресурсов Сергей Старостин направил губернатору Вячеславу Позгалеву письмо, в котором сообщил, что король, находившийся в августе с визитом на Вологодчине, убил на охоте ручного медведя, которого к тому же напоили водкой. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсант".

Хуан Карлос I посетил Вологодчину в конце августа. Монарх и его свита жили на базе отдыха "Глухариный дом" в местечке Лимоново. Высокий гость не скрывал, что пожаловал в российскую глубинку исключительно ради охоты.

Спустя почти два месяца стали известны подробности королевской охоты. "Отвратительная инсценировка сопровождала охоту короля Испании Хуана Карлоса, - написал в письме губернатору Сергей Старостин. - Фальсификаторы "принесли в жертву" добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в селе Новленском. Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела".

Сергей Старостин приводит еще несколько примеров, когда трофеями гостей становились прикормленные людьми питомцы баз отдыха. "В начале 2006 года подобный спектакль был устроен для главного редактора московского журнала "Сафари" Александра Хохлова. Ему "подставили" волка из хозяйства вице-губернатора Вологодской области Сергея Громова, где дожидается своей скорбной участи еще целая дюжина волчат", - пишет чиновник.

По словам Старостина, организацией такой охоты занимались руководитель управления Россельхознадзора по Вологодской области Андрей Филатов и первый замгубернатора области Сергей Громов (курирует сельское хозяйство). "Я не раз пытался высказать им свою озабоченность состоянием дел в охотничьем хозяйстве, - утверждает Старостин. - Однако результата это не имело". Завершается письмо губернатору призывом "не допустить, чтобы данные руководители превратили охоту в кровавую клоунаду".

Старостин сообщил, что губернатор Вячеслав Позгалев, который, конечно же, знал об удачной охоте Хуана Карлоса I, не подозревал о том, что медведь подставной. "Вообще об этом знал очень узкий круг людей, - сказал чиновник. - Но в определенной ситуации узкий круг может быстро стать широким".

Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев распорядился создать межведомственную рабочую группу для проверки сведений о нарушениях в сфере охотничьего хозяйства области, сообщает "Интерфакс".

Как сообщает пресс-служба губернатора, перед рабочей группой поставлена задача проверить факт и обстоятельства убийства ручного медведя во время охоты, организованной для короля Испании Хуана Карлоса I в августе этого года.

Результаты расследования данной группы будут опубликованы после завершения ее работы.

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