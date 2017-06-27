Госдепартамент США начнет исполнять миграционный указ Трампа через 72 часа

Госдепартамент США намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента Дональда Трампа в течение 72 часов после решения Верховного суда. Об этом сообщает Associated Press.

При этом пресс-секретарь Госдепа Хизер Ноерт заявила, что США продолжат программу приема беженцев, однако с учетом последних изменений.

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По ее словам, ведомство предоставит более подробную информацию о деталях реализации указа после консультации с Минюстом и МВД.

Ноерт уточнила, что правительство США обо всех изменениях будет также информировать туристов, пребывающих в Соединенных Штатах, и представителей туристической отрасли «профессионально, организованно и своевременно».

Как сообщал УНИАН, Верховный суд США дал возможность некоторым положениям одного из миграционных указов Трампа частично вступить в силу. В частности, суд разъяснил, что указ об ограничении на въезд нельзя применять к тем, у кого есть давние отношения с людьми или предприятиями в США, но можно ко всем остальным.

При этом, суд рассмотрит апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести ближневосточных стран.