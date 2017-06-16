При ООН появится антитеррористическое управление
11:09, 16 июня 2017Мир
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Соответствующая резолюция единогласно принята Совбезом ООН.
REUTERS
В соответствии с постановлением Генассамблеи, при ООН будет создано Управление по борьбе с терроризмом, передает Анадолу.
Читайте такжеООН назвала число боевиков в рядах ИГИЛГенсек организации Антониу Гутерриш приветствовал данное решение. Генсек отметил, что одним из основных приоритетов ООН является предотвращение экстремизма и борьба с терроризмом, которые угрожают миру и безопасности. "Эта резолюция будет способствовать усилиям ООН по обеспечению устойчивого мира, развития и предотвращению конфликтов", - сказал Гутерриш.
Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.
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