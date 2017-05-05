МАГАТЭ выразило озабоченность успехами КНДР в ядерной сфере

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с большой обеспокоенностью следит за реализацией атомной программы КНДР. Об этом сообщил глава агентства Юкия Амано в интервью газете Süddeutsche Zeitung, пишет DW.

"У нас есть основания считать, что атомная программа продвигается именно так, как утверждает КНДР", - сказал Амано.

Северная Корея еще в 2009 году выдворила из страны инспекторов МАГАТЭ, однако эксперты агентства наблюдают за действиями Пхеньяна с помощью фотоснимков, сделанных со спутников.

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"Все указывает на то, что Северная Корея добивается прогресса, и это вызывает у нас беспокойство", - заявил Амано.

Он подчеркнул, что связанные с этим риски несут угрозу безопасности и за пределами региона.

Напомним, в США Палата представителей одобрила законопроект об ужесточении санкций против КНДР.