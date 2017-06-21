В Кремле рассказали о подготовке ответа на расширение санкций со стороны США

В Кремле заявили, что ответ на расширение санкций США «формулируется» на уровне экспертов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как показывают санкции всех предыдущих нескольких лет, безусловно, главный принцип реакции на санкционные действия — это принцип взаимности. Санкции восприняли с сожалением, что пока продолжается ставка на санкционную риторику, далекую от конструктивизма, а главное — далекую от реальной демонстрации политической воли на урегулирование той проблемы, которую мы имеем вокруг Украины», - заявил Песков на вопрос, будет ли Москва в ответ на расширение санкций со стороны США готовить соответствующие меры.

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«На экспертном уровне, естественно, различные варианты формулируются, предлагаются», - заявил Песков на вопрос, ведется ли уже подготовка ответных мер со стороны Москвы.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки из-за агрессии РФ в Украине расширили санкции в отношении 6 россиян, 21 представителя боевиков и компаний с Донбасса, а также в отношении 11 лиц и компаний из Крыма. В список санкций попали и граждане Украины, которые поддержали российскую агрессию на Донбассе. В частности, в нем - фамилии 21 гражданина Украины, организаций и их приспешников.