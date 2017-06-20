США ввели санкции еще против 38 россиян

США наложили санкции еще на 38 россиян и российские организации из-за вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте Минфина США.

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В частности, санкции наложили на частную военную компанию (ПГК) «Вагнер», а также фирму миллиардера Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания «Конкорд»).

Как сообщал УНИАН ранее, Сенат США (верхняя палата Конгресса) окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации в пакете с санкциями против Ирана. Сенат в четверг, 15 июня, ввел новые санкции против России за ее вмешательство в прошлогодние президентские выборы путем кибератак на серверы Демократической партии и базы данных избирателей штатов, аннексию Крыма и поддержку режима Асада в Сирии.

Санкции против РФ являются частью закона, который позволяет вводить санкции против Ирана за поддержку регионального терроризма и развития программы по разработке баллистических ракет. Поправка, которая включает санкции в отношении России, была одобрена без препятствий в среду, 14 июня. Тогда 97 сенаторов проголосовали "за", и лишь двое - "против".