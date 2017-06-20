В крови актрисы Керри Фишер из "Звездных войн" нашли несколько видов наркотиков - СМИ

В организме актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года, нашли героин, кокаин, метадон, а также алкоголь.

Об этом со ссылкой на полный токсикологический отчет коронера пишет People, передает Медуза.

Как уточняет TMZ, эксперты также обнаружили следы морфина, кодеина, оксикодона и МДМА (экстази). Отмечается, что кокаин актриса приняла не ранее, чем за три дня до смерти.

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Как отмечает LA Times, по информации экспертов, наркотические вещества в крови Фишер были в тот момент, когда она почувствовала себя плохо на борту самолета и была госпитализирована 23 декабря 2016 года.

Врачи отметили также вероятность того, что актриса приняла и героин, однако в каком количестве и каким путем наркотик попал в организм Кэрри Фишер, установить невозможно.

Повлияли ли выявленные наркотики и алкоголь на ухудшение состояния и смерть Фишер, установить не удалось. В документе сказано, что у актрисы были проблемы с сердцем, а официальная причина смерти — апноэ (остановка дыхания) во сне и «неопределенные факторы».

«Моя мама боролась с пристрастием к наркотикам и психическими заболеваниями всю свою жизнь. В итоге от этого она и умерла», — рассказала в комментарии People дочь Фишер Билли Лурд.

Отметим, что Фишер страдала биполярным аффективным расстройством.

Напомним, Фишер летела из Лондона в Лос-Анджелес 23 декабря 2016 года, когда у нее произошел сердечный приступ. Актрису сняли с рейса и отвезли в ближайшую больницу, где она умерла 27 декабря.

Актриса Кэрри Фишер известна прежде всего ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Премьера последней картины с участием Фишер — «Звездные войны: последние джедаи» — запланирована на декабрь 2017 года.