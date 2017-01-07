Принцессу Лею из "Звездных войн" похоронили в урне в виде таблетки антидепрессанта

Актриса никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы, пишет Русская служба BBC.

Ее брат Тод Фишер заявил, что гигантская таблетка "Прозака" была выбрана в качестве урны для праха актрисы, так как была одной из любимых вещей его сестры.

"Она любила ее, и она лежала в ее доме, и Билли дочь Фишер и я решили, что именно там она бы захотела быть", - заявил он.

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Актриса, скончавшаяся в возрасте 60 лет, захоронена вместе со своей матерью Дебби Рейнолдс, умершей на следующий день после Фишер.

Они теперь "вместе и всегда будут вместе здесь и на небесах", сказал брат актрисы.

Помимо кремации Кэрри Фишер и выбора урны, никаких подробностей о похоронах неизвестно.

"Прозак" - один из самых популярных антидепрессантов в мире, в США он поступил в продажу в 1988 году.

"Прозак" и сходные с ним антидепрессанты относятся к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС) и действуют следующим образом: они замедляют выведение из мозга так называемых "нейромедиаторов" (химических веществ, помогающих передать импульс между нервными волокнами), в частности, серотонина, так называемого "гормона радости".