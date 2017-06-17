Организация Североатлантического договора (НАТО) усилит присутствие в восточных странах Альянса во время российско-белорусских учений "Запад-2017", которые состоятся осенью этого года.

Читайте такжеПутин: сближение Украины с НАТО является угрозой для безопасности России

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Он не исключил вероятности российского вторжения в Балтийские государства. Однако Ходжес заверил, что НАТО будет готов ответить.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил от президента Беларуси Александра Лукашенко заверения в том, что учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в военное вторжение.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Россия на совместных с Беларусью учениях «Запад-2017» будет отрабатывать наступательные операции против Польши и Литвы.