Лукашенко заверил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" не превратятся во вторжение в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Петра Порошенко в том, что масштабные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи границы Украины не превратятся в военное вторжение. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

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«У меня нет никаких сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси. Но она находится в союзнических отношениях с Россией, а к Москве доверия отнюдь нет», - заявил президент Украины.

«Я получил твердое заверение от главы Белорусского государства запланированы российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся в подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину, на украинскую землю с белорусской территории», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут осенью.