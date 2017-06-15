Европарламент лишил депутатской неприкосновенности "подругу Путина" Ле Пен

Европарламент лишил депутатской неприкосновенности лидера французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Таким образом Европарламент удовлетворил запрос французского правосудия, которое требовало снять с Ле Пен депутатский иммунитет по делу диффамации мэра Ниццы Кристиана Эстрози. В мае 2015 года Ле Пен обвинила мэра Ниццы в финансировании исламистских организаций, сообщает Le Figaro.

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Сама Ле Пен не присутствовала на голосовании, поскольку сейчас она участвует в предвыборной кампании второго тура парламентских выборов во Франции, который состоится 18 июня.

Как отмечает издание, решение Европарламента не имеет ничего общего с другой просьбой французского правосудия лишить Ле Пен иммунитета в связи с фиктивным трудоустройством помощников "Национального фронта". Этот запрос сейчас изучают соответствии с процедурой.

Ранее партия Ле Пен прошла во второй тур парламентских выборов во Франции со скрипом.