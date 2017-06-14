В Сан-Франциско произошла стрельба: четверо погибших (фото, видео)

22:11, 14 июня 2017
Мир
1384 0

Застрелив троих человек, нападавший совершил самоубийство.

Стрельба в Сан-франциско / фото NBC Bay Area

В среду в Сан-Франциско мужчина открыл огонь по сотрудникам центра обслуживания клиентов почтовой службы UPS. На нем была надета ее униформа. Об этом сообщает NBC.

Читайте такжеСтрельба в пригороде Мюнхена: четверо раненых, нападавший задержанПо словам пресс-секретаря службы доставки, мужчина застрелил троих сотрудников, а после этого "направил оружие на себя". Всего в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе и нападавший.

Стрельба в Сан-франциско / фото NBC Bay Area

После этого полицейские окружили район и просили водителей избегать его.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Вирджинии мужчина открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле, одного из них ранил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в США