В Сан-Франциско произошла стрельба: четверо погибших (фото, видео)

В среду в Сан-Франциско мужчина открыл огонь по сотрудникам центра обслуживания клиентов почтовой службы UPS. На нем была надета ее униформа. Об этом сообщает NBC.

Читайте такжеСтрельба в пригороде Мюнхена: четверо раненых, нападавший задержанПо словам пресс-секретаря службы доставки, мужчина застрелил троих сотрудников, а после этого "направил оружие на себя". Всего в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе и нападавший.

После этого полицейские окружили район и просили водителей избегать его.

Scene in San Francisco secure, police comb UPS facility looking for additional victims and witnesses. https://t.co/FqMuioOherpic.twitter.com/kPYabOVoni — NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 14, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Вирджинии мужчина открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле, одного из них ранил.