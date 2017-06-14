В Сан-Франциско произошла стрельба: четверо погибших (фото, видео)
Застрелив троих человек, нападавший совершил самоубийство.
В среду в Сан-Франциско мужчина открыл огонь по сотрудникам центра обслуживания клиентов почтовой службы UPS. На нем была надета ее униформа. Об этом сообщает NBC.
Читайте такжеСтрельба в пригороде Мюнхена: четверо раненых, нападавший задержанПо словам пресс-секретаря службы доставки, мужчина застрелил троих сотрудников, а после этого "направил оружие на себя". Всего в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе и нападавший.
После этого полицейские окружили район и просили водителей избегать его.
Scene in San Francisco secure, police comb UPS facility looking for additional victims and witnesses. https://t.co/FqMuioOherpic.twitter.com/kPYabOVoni— NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 14, 2017
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Вирджинии мужчина открыл огонь по конгрессменам-республиканцам на бейсбольном поле, одного из них ранил.