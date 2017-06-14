Путин нашел "виновного" в конфликте Украины и России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство Соединенных Штатов сделало одним из главных направлений своей политики "стремление не допустить сближения Украины с Россией". Такое мнение он высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Соуну, сообщают РИА Новости.

"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины", — сказал Путин.

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Ранее, Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае вооруженного конфликта между США и Россией выживших не было бы. Также он считает, что не теряет надежды на изменения в российско-американских отношениях.

"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", - ответил Путин на вопрос, что можно, на его взгляд, ждать от победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.