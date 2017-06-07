Путин считает, что войну между США и Россией никто бы не пережил

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае вооруженного конфликта между США и Россией выживших не было бы. Отрывок из интервью опубликован на канале Showtime в YouTube.

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"В случае "горячей" войны США доминировали бы?", - спросил президента России Стоун. "Я думаю, что никто бы не пережил", - ответил Путин.

Как пишет Variety.com, в ходе подготовки интервью собеседники посмотрели художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", рассказывающий о гипотетическом "ядерном апокалипсисе" в результате конфликта между СССР и США.

Также Путин считает, что не теряет надежды на изменения в российско-американских отношениях.

"Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", - ответил Путин на вопрос, что можно, на его взгляд, ждать от победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.