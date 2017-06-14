Пожар в лондонской высотке показали с высоты птичьего полета (видео)

10:33, 14 июня 2017
Мир
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Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

Иллюстрация / REUTERS

На западе Лондона несколько часов горит многоэтажный жилой дом. Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

Пожарные сообщают, что есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно, передает Русская служба ВВС.

По сообщениям властей, в момент возникновения огня в здании могло находиться до 600 человек. Неизвестно, сколько из них удалось эвакуировать.

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Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре.

Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться так быстро по столь большой площади. Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи.

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