Навальный назвал Яндекс "инструментом распространения лжи" из-за замалчивания митингов в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил компанию Яндекс в замалчивании о новостях по поводу сегодняшних митингов в России. Об этом он написал на своем сайте.

"Власти предпринимают экстраординарные усилия, чтобы запугать вышедших на улицу. Задержания единичны, но ОМОН и Росгвардия в полном составе сегодня работают. И что же нам расскажет об этом наша замечательная система ЯНДЕКС?", - пишет Навальный.

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Оппозиционер приложил скрин, на котором видно, что поисковик не освещает новости о задержаниях и стычках.

"Ребята из Яндекса, вот вам не стыдно за это? Зачем мы уничтожаете собственное детище и превращаете его в посмешище? Яндекс- одно из немногих достижений новой России, но теперь и им мы должны перестать гордиться? Как же я могу с вами, голубчики, не ссориться, если вы натурально превратили яндекс-новости в инструмент создания и распространения лжи", - добавил Навальный.

По его словам, именно так, масштабы замалчивания новостей превратили замалчивание в ложь.

"И не надо нам рассказывать про «закон» и «алгоритм». Я вижу, что сейчас куча СМИ пишет о митингах, но в ваш агрегатор они не попадают. Значит, вы специально сделали такой алгоритм. И да, это алгоритм лжи. Фейк-ньюз. Вы обманываете миллионы", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в России проходят акции протеста против коррупции. В Москве на антикоррупционном митинге задержаны уже более 400 человек, в Питере – около 300.

По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома. Кроме того, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.

Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.