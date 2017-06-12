"Россия без Путина": в Москве и Петербурге митингуют против коррупции, сотни задержанных (фоторепортаж, видео)

В столице РФ полиция проводит выборочные задержания на Тверской улице, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

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По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

Кроме того, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.

В центре Москвы тысячи россиян скандировали "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Задержание сопровождается лозунгами "Позор".

Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.

Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН окружили участников антикоррупционной акции и начали их задерживать. Участники митинга скандировали "Россия будет свободной" и "Позор".