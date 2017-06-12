"Россия без Путина": в Москве и Петербурге митингуют против коррупции, сотни задержанных (фоторепортаж, видео)

16:45, 12 июня 2017
Мир
4440 0

В Москве на антикоррупционном митинге задержаны уже более 400 человек, в Питере – около 300.

Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Протесты в Москве
Протесты в Москве /  © REUTERS
Митинг в Москве
Митинг в Москве /  © REUTERS
Москва
Москва /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Улица Тверская в Москве
Улица Тверская в Москве /  © REUTERS
Улица Тверская в Москве
Улица Тверская в Москве /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Протесты в Москве
Протесты в Москве /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Протесты в Москве
Протесты в Москве /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
Задержания в Петербурге
Задержания в Петербурге /  © REUTERS
Протесты в Петербурге
Протесты в Петербурге /  © REUTERS
Протесты в Петербурге
Протесты в Петербурге /  © REUTERS
Протесты в Петербурге
Протесты в Петербурге /  © REUTERS
Задержания в Петербурге
Задержания в Петербурге /  © REUTERS
Протесты в Петербурге
Протесты в Петербурге /  © REUTERS
Протесты в Петербурге
Протесты в Петербурге /  © REUTERS
Протесты в Москве
Протесты в Москве /  © REUTERS
Протесты в Петербурге
Протесты в Петербурге /  © REUTERS
Задержания в Москве
Задержания в Москве /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

В столице РФ полиция проводит выборочные задержания на Тверской улице, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

Читайте такжеВ Москве на митинге задержали еще одного оппозиционера (фото)

По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

Кроме того, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.

В центре Москвы тысячи россиян скандировали "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Задержание сопровождается лозунгами "Позор".

Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции. 

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН окружили участников антикоррупционной акции и начали их задерживать. Участники митинга скандировали "Россия будет свободной" и "Позор".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Антикоррупционные митинги по всей России
Теги: #Протесты в России#митинги против коррупции в РФ