В Москве на митинге произошли стычки: полиция избивает людей дубинками (видео)
16:42, 12 июня 2017Мир
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В Москве задержали уже более 120 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.
Как известно, полиция начала проводить выборочные задержания.
Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW— The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017
Как сообщал УНИАН, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг. По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.
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По последним данным, в Москве задержаны уже более 120 человек, в Питере – около 300.
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