В Москве на митинге произошли стычки: полиция избивает людей дубинками (видео)

В Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.

Как известно, полиция начала проводить выборочные задержания.

Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг. По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

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По последним данным, в Москве задержаны уже более 120 человек, в Питере – около 300.