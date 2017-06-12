День России: ОМОН валит людей на землю и тащит в автозаки, кто-то распылил перцовый газ (фото)

15:41, 12 июня 2017
Мир
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По последним данным, в Москве задержаны уже более 120 человек, в Питере – около 300.

Среди митингующих распылили перцовый газ / фото twitter.com/EvgenyFeldman

В Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами.

Об этом сообщает пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш и журналисты с места событий.

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«ОМОН продолжает всех задерживать, валить на землю и тащить в автозаки. Только что на Пушкинской распылили газ», – говорится в сообщении Ярмыш.

По последним данным, в Москве задержаны уже более 120 человек, в Питере – около 300.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве полиция начала проводить выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

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