Полиция назвала причину задержания Навального – СМИ

В полиции Москвы объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

Об этом сообщает издание republic.ru.

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Как сообщал УНИАН, в Москве полиция проводит выборочные задержания на улице Тверской, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

По данным сторонников оппозиции, самого Навального силовики задержали после выхода из дома.