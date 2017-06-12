В Москве на митинге задержали еще одного оппозиционера (фото)

15:49, 12 июня 2017
Мир
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Российского оппозиционера Илью Яшина везут в полицейский участок.

Яшина задержали в Москве / фото twitter.com/i_galiev

В Москве во время акции протеста задержали Илью Яшина, российского оппозиционера. Об этом в своем Twitter сообщил Илья Галиев, добавив соответствующее фото.

Яшина забрали в автозак вместе с провокатором Игорем Бекетовым, который разбил мемориал Немцова, но его потом отпустили.

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Сейчас задержанных оппозиционеров везут в полицейский участок.

Как сообщал УНИАН, в Москве полиция проводит задержания на Тверской улице, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

Самого Навального силовики задержали после выхода из дома.

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Теги: #задержание Яшина в Москве#акции протеста в Москве