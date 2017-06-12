В Москве на митинге задержали еще одного оппозиционера (фото)

В Москве во время акции протеста задержали Илью Яшина, российского оппозиционера. Об этом в своем Twitter сообщил Илья Галиев, добавив соответствующее фото.

Яшина забрали в автозак вместе с провокатором Игорем Бекетовым, который разбил мемориал Немцова, но его потом отпустили.

Читайте такжеАкции протеста в Петербурге: участников окружил ОМОН, десятки задержанных (фото)

Сейчас задержанных оппозиционеров везут в полицейский участок.

В автозаке со мной провокатор Тарасевич, громивший мемориал Немцова. Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой. pic.twitter.com/L84798mAiY — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017

Провокатора Тарасевича отпустили из автозака после вмешательства кого-то из офицеров. Стоит теперь на улице и мирно беседует с омоновцами. pic.twitter.com/slD4VfsihT — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017

У парней в нашем автозаке боевой настрой) Везут в отдел полиции pic.twitter.com/CYC2TmOpWw — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017

Как сообщал УНИАН, в Москве полиция проводит задержания на Тверской улице, куда российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на несанкционированный митинг.

Самого Навального силовики задержали после выхода из дома.