Катар нанял экс-генпрокурора США для опровержения обвинений в финансировании терроризма

Власти Катар заплатили $2,5 млн юридической фирме, принадлежащей бывшему генпрокурору США Джону Эшкрофту, которая проанализирует усилия Дохи в сфере борьбы с терроризмом чтобы доказать необоснованность обвинений в финансировании терроризма, передает NBC News.

Читайте такжеКатарский кризис: глава МИД Германии опасается войны в Персидском заливеАмериканские юристы, под личным руководством Джона Эшкрофта, должны оценить и зафиксировать усилия, которые делают катарские власти в сфере борьбы с международным терроризмом.Также американские юристы подготовят итоговый доклад и выступят с рекомендациями по сферам, в которых Катару необходимо усилить меры по борьбе с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар все обвинения отрицает.

Джон Эшкрофт возглавлял генеральную прокуратуру США в период президентства Джорджа Буша-младшего, во время терактов 11 сентября.