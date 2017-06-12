"Нет полицейскому государству!": в России начались задержания на акциях протеста против коррупции (фото, видео)

Сегодня, 12 июня, во Владивостоке отмечают День России, также там проходит антикоррупционный митинг.

После призывов организаторов покинуть площадь митингующие решили сменить площадку и пришли в сквер адмирала Кузнецова, где оперативники ОМОНа задержали около 10 человек, передает VL.ru.

Собравшиеся выкрикивали лозунги: "Он вам не Димон", "Медведева в отставку", "Нет полицейскому государству!".

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Сообщается, что полиция задержала активиста Максима Шинкаренко за то, что у него в руках был свернутый лист ватмана. Сам он поделился информацией о том, что на плакате написано "Димон, выйди вон". Говорит, хотел в одиночном пикете поучаствовать.

На акции протеста во Владивостоке также задержали координатора штаба Алексея Навального Юрия Кучина.

В Благовещенске Амурской области задержано, как минимум, четверо активистов. По словам одного из них, его задержали, когда он развернул плакат с лозунгом, передает ОВД-Инфо.

Ранее администрация Благовещенска отказала в согласовании мероприятия.