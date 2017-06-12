"Нет полицейскому государству!": в России начались задержания на акциях протеста против коррупции (фото, видео)
Во Владивостоке и Благовещенске начались задержания на акциях протеста против коррупции.
Сегодня, 12 июня, во Владивостоке отмечают День России, также там проходит антикоррупционный митинг.
Люди Разбегаются , с криками "позор" #ТребуемОтветовpic.twitter.com/T5UWfpZzZO— StalkerVrk (@StalkerVrk) June 12, 2017
После призывов организаторов покинуть площадь митингующие решили сменить площадку и пришли в сквер адмирала Кузнецова, где оперативники ОМОНа задержали около 10 человек, передает VL.ru.
#12июня#ТребуемОтветов#ДеньРоссииpic.twitter.com/5baXt0wcCH— StalkerVrk (@StalkerVrk) June 12, 2017
Собравшиеся выкрикивали лозунги: "Он вам не Димон", "Медведева в отставку", "Нет полицейскому государству!".
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Сообщается, что полиция задержала активиста Максима Шинкаренко за то, что у него в руках был свернутый лист ватмана. Сам он поделился информацией о том, что на плакате написано "Димон, выйди вон". Говорит, хотел в одиночном пикете поучаствовать.
На акции протеста во Владивостоке также задержали координатора штаба Алексея Навального Юрия Кучина.
Задержание во Владивостоке https://t.co/C58rU8ORGupic.twitter.com/DwnoFCAfHt— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) June 12, 2017
В Благовещенске Амурской области задержано, как минимум, четверо активистов. По словам одного из них, его задержали, когда он развернул плакат с лозунгом, передает ОВД-Инфо.
Ранее администрация Благовещенска отказала в согласовании мероприятия.
скандируем, аплодируем, собираемся погулять.#12июня#ТребуемОтветовpic.twitter.com/aDlxYrwbZe— медовая булочка (@marichouette) June 12, 2017