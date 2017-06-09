Трамп подаст жалобу в Минюст и Сенат США на экс-директора ФБР

Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц готовит жалобу на экс-директора ФБР Джеймса Коми в Министерство юстиции и юридический комитет Сената США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два собственных источника.

В частности, жалоба американского президента будет касаться того, что уволенный им Коми сообщил постороннему лицу детали конфиденциальных разговоров с ним.

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Кроме того отмечается, что 8 июня, Джеймс Коми во время слушаний в Сенате США признался, что передал СМИ записку через своего близкого друга, в котором сообщил секретные подробности встречи с президентом 27 января.

Канал отмечает, что пока не ясно, когда адвокат подаст жалобу. Однако департамент юстиции имеет ограниченную юрисдикцию в отношении бывших сотрудников.

Как сообщал УНИАН ранее, в одном из комитетов Сената США состоялись слушания, во время которых экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал о характере и детали его отношений с президентом Дональдом Трампом.

В течение часа показаний он умудрился назвать президента США лжецом дважды. И даже в приветственном слове Коми звучали обвинения в адрес Трампа, так он опроверг слова главы Белого дома о том, что фигура Коми была непопулярной среди сотрудников ФБР, а также заявление о том, что Бюро было неорганизованным и хаотичным.