Серия терактов в Тегеране: в сети появилось видео мощного взрыва

В сети появилось видео нападения террористов на мемориальный комплекс Хомейни в Тегеране. Запись, на которой зафиксирован момент взрыва, выложил на YouTube пользователь Soltanali Dinashi.

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Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь у здания парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое с автоматами Калашникова. Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.

Позже стало известно об аресте третьей группы боевиков, которая готовилась к нападению. Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники. Число жертв может быть значительно больше.

Местные СМИ сообщают о взрыве двух смертников в мавзолее и парламенте. Ответственность за теракты взяло на себя ИГ.