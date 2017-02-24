Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам о ядерном разоружении

"Наше желание и наш призыв к обеим крупным атомным державам - чтобы они продолжили диалог друг с другом", - заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ в пятницу, как сообщает DW.

По его словам, будет лучше, если контакты будут происходить "не только через Twitter или интервью", а напрямую, "поскольку дело касается очень важных вопросов безопасности Европы и мира".

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Комментировать конкретные слова Трампа в германском правительстве отказались, объяснив это тем, что президент США не сказал ничего подробного о самих планах и о том, как он их себе представляет.

Ранее в интервью агентству Reuters Дональд Трамп заявил, что США должны расширить свой ядерный арсенал, чтобы находиться "на лидирующих позициях" в этой сфере. Он отметил, что отставание США в этом виде вооружений вызывает у него серьезные опасения.