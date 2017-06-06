Полиция расследует нападение в Мельбурне как теракт (фоторепортаж)
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне.
В понедельник жители пригорода Мельбурна вызвали полицию, сообщив о звуке взрыва в одном из соседних зданий. Прибывшие полицейские обнаружили в холле здания тело убитого мужчины. Об этом сообщает ВВС.
Другой мужчина, идентифицированный как 29-летний Якуб Хайре, удерживал женщину в одной из квартир.
Трое полицейских пострадали в результате завязавшейся перестрелки, в ходе которой нападавший был убит. Заложница не пострадала. Стрелявший устроил встречу с женщиной через службу эскорта, прежде чем взять ее в заложники.
Австралийская полиция заявила, что рассматривает это нападение как террористический акт.
Читайте такжеТеракты в Лондоне: полиция показала фото и назвала имена двух исполнителей
Хайре успел позвонить в местную телекомпанию и заявил, что действует от имени экстремистской группировки "Исламское государство". В австралийской полиции заявили, что Хайре имеет обширное уголовное прошлое.
В 2009 году он был оправдан по делу о планировании нападения на казармы сиднейской армии. Пока нет данных, что нападавший действовал по приказу из-за рубежа.
Читайте такжеПосле терактов в Лондоне Трамп снова хочет ограничить въезд мусульман в США
В то же время террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в австралийском Мельбурне. Об этом говорится в заявлении, распространенном подконтрольным боевикам информагентством Amаq, сообщает в Twitter проект SITE Intel Group.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что этот случай вызывает серьезную тревогу в связи с существующей в стране системой условно-досрочного освобождения осужденных. По словам премьера, эта система будет пересмотрена.