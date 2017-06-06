Полиция расследует нападение в Мельбурне как теракт (фоторепортаж)

В понедельник жители пригорода Мельбурна вызвали полицию, сообщив о звуке взрыва в одном из соседних зданий. Прибывшие полицейские обнаружили в холле здания тело убитого мужчины. Об этом сообщает ВВС.

Другой мужчина, идентифицированный как 29-летний Якуб Хайре, удерживал женщину в одной из квартир.

Трое полицейских пострадали в результате завязавшейся перестрелки, в ходе которой нападавший был убит. Заложница не пострадала. Стрелявший устроил встречу с женщиной через службу эскорта, прежде чем взять ее в заложники.

Австралийская полиция заявила, что рассматривает это нападение как террористический акт.

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Хайре успел позвонить в местную телекомпанию и заявил, что действует от имени экстремистской группировки "Исламское государство". В австралийской полиции заявили, что Хайре имеет обширное уголовное прошлое.

В 2009 году он был оправдан по делу о планировании нападения на казармы сиднейской армии. Пока нет данных, что нападавший действовал по приказу из-за рубежа.

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В то же время террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в австралийском Мельбурне. Об этом говорится в заявлении, распространенном подконтрольным боевикам информагентством Amаq, сообщает в Twitter проект SITE Intel Group.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что этот случай вызывает серьезную тревогу в связи с существующей в стране системой условно-досрочного освобождения осужденных. По словам премьера, эта система будет пересмотрена.