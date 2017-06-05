В Австралии произошел взрыв и перестрелка в жилом доме, есть жертвы

В австралийском Мельбурне в жилом доме произошел взрыв и перестрелка в одном из жилых домов, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает Sky News Australia.

"Австралийская полиция в Мельбурне приехала на вызов в жилое здание из-за сообщений о произошедшем там взрыве. Правоохранители обнаружили в фойе жилого комплекса застреленного мужчину", - говорится в сообщении.

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По информации издания, затем произошла перестрелка полиции с мужчиной, который взял женщину в заложницы, ранил троих правоохранителей и забаррикадировался в одной из квартир.

Так, сообщается, что были слышны около 40 выстрелов в жилом доме. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента.

Правоохранители устанавливают, связан ли инцидент с терроризмом.

Напомним, ранее в Киеве на Харьковском шоссе произошла стрельба, один человек получил ранения.