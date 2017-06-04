Консерваторы Британии прервали избирательную кампанию из-за терактов, мэр Лондона выступил против
10:33, 04 июня 2017Мир
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Консервативная партия не будет проводить агитацию сегодня по всей стране.
Иллюстрация / REUTERS
Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром страны Терезой Мэй, приостановила проведение избирательной компании на выборы в парламент в связи с терактами.
Об этом сообщает Reuters.
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«Консервативная партия не будет проводить агитацию сегодня по всей стране. На протяжении дня мы будем следить за новыми подробностями атаки», — сказал официальный представитель партии.
Мэр Лондона Садик Хан призвал не откладывать выборы в парламент из-за терактов.
По последним данным, в результате атак террористов в ночь на 4 июня в Лондоне погибли шесть человек, около 50 пострадали.
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