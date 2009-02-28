В аэропорту "Внуково" более 7 часов задерживают рейсы Sky Express

14:59, 28 февраля 2009
Мир
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Залы ожидания переполнены

В московском аэропорту "Внуково" на неопределенное время задерживают рейсы авиакомпании Sky Express, сообщает “5-й канал”.

Пассажиры прошли регистрацию, и уже свыше 7 часов ожидают вылета. Задерживают рейсы из Москвы в Екатеринбург, Пермь, Челябинск и Тюмень. Залы ожидания переполнены. Людям раздали талоны на питание на 300 российских рублей. Впрочем, учитывая цены в буфете, этих денег надолго не хватит. О размещении в гостиницах пока речь не идет. Задерживается и прилет самолетов этой авиакомпании из регионов. Многие пассажиры, которые купили билеты на рейсы Sky Express, прилетают в Москву рейсами других авиакомпаний. Представитель авиакомпании Виталий КОРЕНЮГИН сообщил, что накануне на воздушных судах обнаружили повреждения. Сейчас их пытаются починить. По словам В.КОРЕНЮГИНА, до конца дня проблемы должны решить.

 

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