В аэропорту "Внуково" более 7 часов задерживают рейсы Sky Express

В московском аэропорту "Внуково" на неопределенное время задерживают рейсы авиакомпании Sky Express, сообщает “5-й канал”.

Пассажиры прошли регистрацию, и уже свыше 7 часов ожидают вылета. Задерживают рейсы из Москвы в Екатеринбург, Пермь, Челябинск и Тюмень. Залы ожидания переполнены. Людям раздали талоны на питание на 300 российских рублей. Впрочем, учитывая цены в буфете, этих денег надолго не хватит. О размещении в гостиницах пока речь не идет. Задерживается и прилет самолетов этой авиакомпании из регионов. Многие пассажиры, которые купили билеты на рейсы Sky Express, прилетают в Москву рейсами других авиакомпаний. Представитель авиакомпании Виталий КОРЕНЮГИН сообщил, что накануне на воздушных судах обнаружили повреждения. Сейчас их пытаются починить. По словам В.КОРЕНЮГИНА, до конца дня проблемы должны решить.