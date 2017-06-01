Финляндия может научить мир противостоять России - Bloomberg

Самое большое достижение 100-летней независимости Финляндии? То, что она выжила. Об этом пишет Кати Похъянпало в статье "Финляндия может научить мир, как противостоять России", опубликованной на сайте Bloomberg.

То, что было, в значительной степени, удаленной угрозой для многих стран Запада, стало вопросом жизни и смерти в северо-восточном уголке Европейского союза. Для Финляндии, которая разделяет 1300-километровую границу с Россией, сохранение ее суверенитета остается в центре внимания политиков, спустя столетие после того, как тогда Великое княжество Финляндское объявило о своей независимости от России.

"Россия – постоянная дилемма для Финляндии – проблема без решения, с которой нужно справляться", - сказал Рене Ниберг, отставной дипломат, который когда-то служил послом в Москве и Берлине. "Для нас это не теория, как, скажем, для Бельгии или Португалии".

В худшем случае, 100 лет истории Финляндии теперь могут повториться. То, как ей удавалось сохранять независимость все это время, может послужить ценным уроком. Аннексия Крыма Россией повысила напряженность на континенте до самого высокого уровня со времен окончания холодной войны, а победа Дональда Трампа в США поставила под сомнение политический порядок после Второй мировой войны.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую многие сейчас считают неофициальным лидером Европы, на этой неделе подчеркнула важность происходящего, заявив, что Европе теперь придется постоять за себя. Трамп встревожил членов Организации Североатлантического договора, отказавшись прямо подтвердить свою приверженность Статье 5 (обязательство НАТО о коллективной обороне). Он неоднократно жаловался на то, что большинство союзников по НАТО не выполняют обещание, выделять не менее 2% от ВВП на оборону.

Эта жалоба найдет отклик в Финляндии. Хотя официально страна осталась вне альянса, в знак уважения к России, она – одна из немногих европейских стран, которые планируют увеличить расходы на оборону выше этого порога. В настоящее время Финляндия осуществляет замену своего устаревшего флота истребителей F/A-18 Hornet на военные самолеты следующего поколения F/X, ожидается, что стоимость проекта составит от 5 до 10 миллиардов евро.

История

Тревога Финляндии глубоко укоренилась после кровавой современной истории, беспрецедентной в скандинавском регионе.

По данным Национального архива, гражданская война, которая столкнула социалистических красных с не-социалистическими белыми в 1918 году, забрала жизни почти 40 000 человек, в то время как более 93 000 финнов погибли в результате двух войн против Советского Союза в период между 1939 и 1945 годами. Мирные соглашения 1947 года означали уступку около десятой части ее территории на востоке и выплату обременительных военных репараций путем доставки дорогостоящих промышленных товаров своему восточному соседу.

В последующие десятилетия Финляндия сосредоточилась на том, чтобы оставаться вне Варшавского договора, воспользовавшись каждой возможностью, чтобы приблизиться к Западу, и при этом не разозлить Москву. Отношения с Советским Союзом в форме политики, известной как "финляндизация", стали прагматичной стратегией выживания. "Особые отношения" с СССР проявлялись, например, во влиянии Москвы на назначение кандидатов в финском правительстве и самоцензуру со стороны местных политиков и средств массовой информации.

Такие уступки помогают объяснить, почему Финляндия не вступила в НАТО и стала членом ЕС только в 1995 году, наряду с Австрией и Швецией.

"Перспективы политики безопасности пронизывают финское мышление – по уважительной причине", - сказал Ниберг. "В то время как для Швеции членство в ЕС было, прежде всего, экономическим вопросом, для Финляндии – это был, в первую очередь, вопрос безопасности. Это привело Финляндию в сферу западной солидарности. До этого, наша позиция всегда могла быть оспорена".

Будущее

Финляндия усиливает свои отношения с другими западными государствами после незаконной аннексии Крыма, сказал Мартин Краг, глава программы "Россия и Евразия" в Шведском институте международных отношений.

Хотя ее силы обороны уже полностью отвечают требованиям НАТО, премьер-министр Юха Сипиля в среду подтвердил, что Финляндия сохраняет возможность подачи заявки на членство, но вряд ли присоединится к этой организации.

Отношения Финляндии с НАТО подобны "курению без затяжки", - сказал Ниберг.

Следующим шагом является еще более активное сотрудничество с Западом, особенно со Швецией и другими странами Северной Европы. Их главы государств – короли и королевы Швеции, Дании и Норвегии, а также президент Исландии – в четверг приедут в Хельсинки, чтобы отпраздновать столетний юбилей и пообщаться.

"Активная двусторонняя программа Финляндии с Россией остается важным активом", - сказал Краг. "Финляндия хорошо знает своего соседа на востоке".