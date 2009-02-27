Азербайджан направил в Афганистан еще два взвода
22:37, 27 февраля 2009Мир
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Контингент увеличился вдвое
Сегодня Азербайджан направил в Афганистан дополнительные миротворческие силы: два взвода общей численностью 45 человек, сообщает ANS-PRESS.
В Афганистане уже находятся два взвода азербайджанских миротворцев (47 человек), входящих в состав турецкого батальона.
Решение об увеличении контингента Милли меджлис (парламент) принял в октябре 2008 года.
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