Папа Римский поздравил католиков с Пальмовым воскресеньем

Папа Римский Бенедикт ХVI сегодня в ходе торжественной мессы на площади Святого Петра в честь Пальмового воскресенья вознес молитву о мире и поздравил всех католиков с "важным для каждого верующего днем".

В основе этого церковного праздника, предшествующего пасхальной неделе, лежит евангельский сюжет о входе Иисуса Христа в Иерусалим, где народ приветствовал Спасителя, устилая ему дорогу пальмовыми ветвями. У это торжество отмечается как Вербное воскресенье.

В нынешнем году разрыв по времени между католическим и православным праздниками составляет одну неделю. //ИТАР-ТАСС