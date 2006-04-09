Папа Римский поздравил католиков с Пальмовым воскресеньем
15:55, 09 апреля 2006Мир
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У православных этот праздник называется Вербное воскресенье
Папа Римский Бенедикт ХVI сегодня в ходе торжественной мессы на площади Святого Петра в честь Пальмового воскресенья вознес молитву о мире и поздравил всех католиков с "важным для каждого верующего днем".
В основе этого церковного праздника, предшествующего пасхальной неделе, лежит евангельский сюжет о входе Иисуса Христа в Иерусалим, где народ приветствовал Спасителя, устилая ему дорогу пальмовыми ветвями. У это торжество отмечается как Вербное воскресенье.
В нынешнем году разрыв по времени между католическим и православным праздниками составляет одну неделю. //ИТАР-ТАСС
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