Российской милиции приказали стрелять по демонстрантам на поражение?

В соответствии с приказом для служебного пользования, сотрудники милиции будут иметь право стрелять на поражение в митингующих, которые проводят акции протеста, сообщает оппозиционный сайт Ингушетия.org. По информации председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, это - приказ № 800.

По данным источника информационного портала в МВД РФ, такие меры предпринимаются в связи с ожиданием массового выступления населения против экономической ситуации, сложившейся в стране в результате глобального кризиса. Также источник сообщил, что в МВД дан негласный указ принимать на работу как можно больше людей, для увеличения штата.

В то же время NEWSRUпишет, что по последним данным, в России количество силовиков "для внутреннего употребления" уже превысило численность армии и насчитывает 2,5 млн человек.