Новое правительство Македонии планирует приблизить страну к вступлению в ЕС и НАТО

Премьер-министр Македонии Зоран Заев во вторник, 30 мая, представил программу своего правительства, созданного после длительного политического кризиса, пишет Deutsche Welle.

Он пообещал провести ряд экономических реформ, а также приблизить страну к возможности вступления в Европейский Союз и НАТО. "Буду руководить правительством реформаторов", - цитирует Заева агентство новостей Reuters.

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Бывший футболист, исследователь Драган Тевдовский возглавит министерство финансов - ему придется бороться с высоким уровнем безработицы в стране и нестабильностью пенсионной системы.

Опытный дипломат Никола Димитров возглавит МИД. Его задачей, в частности, будет решение спора с Грецией из-за названия страны. Афины считают, что Скопье не имеет права на имя "Македония", которое носит одна из греческих провинций, и блокируют ее сближения с ЕС и НАТО.

Ожидается, что македонский парламент утвердит новое правительство в среду, 31 мая. Социал-демократ Заев образовал шаткую - 62 депутата в 120-местном парламенте коалицию с двумя партиями албанского меньшинства. Из 25 министров кабинета Заева семь - этнические албанцы. Заев дал письменные гарантии президенту о сохранении конституционного строя страны.