Македония создает флот, и море тут не главное

Македония, одна из двух стран бывшей Югославии наряду с Сербией не имеющая выхода к морю, готовится к созданию торгового флота, сообщили македонские информационные агентства.

Решение было принято на одном из последних заседаний правительства страны, проходившем в закрытом режиме.

Флот будет создан с участием государственного и частного капитала. Суда будут ходить под флагом Македонии, портом приписки станет албанский Драч или турецкий Стамбул.

На первом этапе флот составят десять кораблей. Затем их число возрастет "до количества, которое имеют другие страны мира, не имеющие морских портов".