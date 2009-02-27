Эстония намерена построить собственную АЭС

Правительство Эстонии в четверг одобрило программу строительства собственной АЭС к 2023 году, сообщила пресс-служба правительства.

Кабинет министров рассмотрел и одобрил два объемных документа, предусматривающих строительство АЭС: программы развития энергетического и электрического хозяйств, которые устанавливают политико-энергетические цели государства до 2020 и 2018 годов соответственно.

На выполнение программы развития энергетического хозяйства государству потребуется примерно 32 миллиарда крон (2 миллиарда евро), а программы развития электрического хозяйства примерно 17,5 миллиардов крон (1,1 миллиард евро). Деятельность, предусмотренная программами развития, будет финансироваться из госбюджета и бюджета энергетических предприятий.

Кроме строительства собственной АЭС, планируется к 2014 году расширить производство электрической и тепловой энергии с нынешних 200 МВт до 300 МВт, а к концу 2015 года дополнительно модернизировать два блока Нарвских электростанций до общей мощности 600 МВт. Также следует увеличить мощность ветряных электростанций до 900 МВт, включая необходимые резервные мощности.

Программа развития энергетики предусматривает значительное снижение сланцевой энергии в общем объеме производства энергии с нынешних 60% до 30%.

Планируется присоединение Эстонию к внутреннему рынку электроэнергии и природного газа Европейского Союза. Также намечено не позднее 2018 года проложить, дополнительно к уже построенному в конце 2006 года электрокабелю между Эстонией и Финляндией Estlink1, второй кабель Estlink 2.

РИА "Новости"