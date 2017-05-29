"Приходит в себя": СМИ рассказали о возвращении Арины Гранде в Манчестер после теракта на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде намерена вернуться в Манчестер, где произошел теракт на ее концерте. Певица хочет дать благотворительный концерт, средства от которого пойдут пострадавшим и семьям жертв террористического акта, который произошел во время ее концерта.

"Я хочу сказать спасибо моим коллегам-музыкантам и друзьям за то, что они были частью нашего выражения любви к Манчестеру. Я поделюсь деталями с вами, как только все подтвердится", - написала певица на своей странице в социальных сетях. Она также поблагодарила поклонников за поддержку и за сбор средств пострадавшим от взрыва, передает CNN.

Певица отметила одну из онлайн-кампаний, во время которой было собрано более 2 млн долларов. "Сострадание, доброта, любовь, сила и единство, которые вы показали друг к другу в течение этой недели прямо противоположны ужасным намерениям", - написала Гранде.

Она призвала своих сторонников не поддаваться страхам. "Нашим ответом на это насилие должно стать приближение друг к другу, чтобы помочь друг другу, чтобы больше любить, громче петь и быть более добрыми и благородными в жизни чем раньше", - отметила певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, американская певица Ариана Гранде, выступавшая на "Манчестер Арене" в день теракта, отменила остаток своего европейского турне из-за трагедии.

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Как ни странно, этот поступок не встретил понимания у значительной части ее слушателей. Гранде обвинили в том, что она "прогнулась под террористов". По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо.

В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя. В результате взрыва на концерте в Манчестере погибли 22 человека.