В сети появилось видео жестокого задержания 10-летнего мальчика, читавшего "Гамлета" в центре Москвы

Вчера, 26 мая в центре Москвы в районе Арбата полицейские жестоко схватили мальчика, который вслух декламировал Шекспира, затолкали его в машину и увезли в отделение. Видеозапись инцидента в Facebook обнародовала активистка Ирина Яценко.

Читайте такжеИзготовил бомбу, посмотрев видео ИГИЛ: брат "манчестерского террориста" рассказал подробности подготовки к взрыву

Во время трансляции на своей странице отец мальчика Элиас Скавронски рассказал, что составленный на мальчика полицейскими протокол "рассыпался", руководство МВД перед семьей извилось, а ребенок сегодня дома и смотрит мультики.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН 26 мая, в центре Москвы сотрудники полиции задержали 10-летнего мальчика, который читал стихи, и увезли его в ОВД.

По словам отца, при задержании полицейские вели себя грубо и матерились. Декламируя стихи, его сын не бродяжничал: «Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу - это борьба с комплексами».

Мальчика одного увезли в ОВД «Арбат». На отца составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (невыполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Скавронский не стал подписывать протокол из-за несогласия с его содержанием. Отец мальчика добавил, что его жене плохо. Он отметил, что в частном разговоре заместитель начальника ОВД угрожал ему возможным задержанием супругов по обвинению в нападении на сотрудников полиции.