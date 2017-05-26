По меньшей мере 35 гражданских погибли в результате авиаудара в Сирии

По меньшей мере 35 гражданских погибли в результате бомбардировки авиацией международной коалиции под предводительством США расположенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор города Меядин. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, передает DW. Авиаудар был нанесен накануне вечером.

Организация ссылается на данные собственной сети информаторов, подтверждений этих данных из других источников нет. По данным наблюдателей, многие из погибших гражданских - члены семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые контролируют город Меядин.

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Представитель армии США подтвердил, что 25 и 26 мая авиация международной коалиции нанесла удары по подконтрольных боевиками ИГ районах, в том числе и вблизи города Меядин. По данным центра мониторинга, в результате двухдневных бомбардировок авиацией коалиции в Сирии погибли 50 человек.

Международная коалиция под руководством США пытается, по собственным словам, избегать жертв среди гражданского населения во время борьбы с джихадистами, которые все еще контролируют значительные территории в Ираке и Сирии.