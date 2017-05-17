В провинции Хомс авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома

Авиация режима Башара Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома.

Как сообщает агентство "Анадолу", авиаудары были нанесены по подконтрольному сирийской оппозиции и находящемуся в окружении району Хула, в провинции Хомс.

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На жилые здания были сброшены 16 вакуумных бомб. Погибла местная жительница, есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети.

«Район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям», - сообщил корреспондент агентства с места боевых действий.