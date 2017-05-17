В провинции Хомс авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома
00:02, 17 мая 2017Мир
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На жилые здания были сброшены 16 вакуумных бомб.
Иллюстрация REUTERS
Авиация режима Башара Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые дома.
Как сообщает агентство "Анадолу", авиаудары были нанесены по подконтрольному сирийской оппозиции и находящемуся в окружении району Хула, в провинции Хомс.
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На жилые здания были сброшены 16 вакуумных бомб. Погибла местная жительница, есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети.
«Район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям», - сообщил корреспондент агентства с места боевых действий.
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