Россия учтет присутствие в Арктике кораблей НАТО

Планы боевой подготовки ВМФ России будут учитывать фактор присутствия в Арктике кораблей НАТО, заявил РИА Новостивысокопоставленный представитель Главного штаба ВМФ РФ.

"В первую очередь это коснется планов Северного и Тихоокеанских флотов России", - сказал собеседник агентства.

Начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров заявил накануне, что российская сторона адекватно ответит на попытки милитаризации Арктики.

Источник отметил, что российское военное руководство будет уделять особое внимание защите национальных интересов страны в Арктике. "Главную роль в этом отводиться атомным подводным лодкам, которые являются ядром морских стратегических ядерных сил страны", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в поле зрения ВМФ России постоянно будут находиться и практические морские районы.

"По всей протяженности северных морских границ России", - уточнил источник.