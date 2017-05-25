СМИ: Брат смертника из Манчестера знал о готовящемся теракте и хотел взорвать себя в Ливии

Брат подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере Салмана Абеди знал о готовящейся атаке.

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Об этом передает ABC со ссылкой на антитеррористическую службу Ливии.

Отмечается, что брат смертника при этом не знал о точном времени и месте проведения атаки.

Кроме того, брат Салмана Абеди планировал теракт в столице Ливии. В его доме обнаружили цех по производству взрывчатки.