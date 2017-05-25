В Ливии задержали брата и отца предполагаемого смертника из Манчестера

В столице Ливии Триполи был задержан младший брат и отец подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Салмана Абеди, передает Deutsche Welle.

Как сообщил в среду, 24 мая, спикер антитеррористических сил Ливии, Хашем Абеди 1997 года рождения был задержан правоохранителями накануне вечером, 23 мая.

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Его подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Также, по данным ливийских правоохранителей, он поддерживал контакты со старшим братом и якобы знал о подготовке теракта в Манчестере.

Позже стало известно о задержании в Ливии отца Салмана Абеди, 51-летнего Рамадана Абеди. Он был задержан для проведения допросов.

Ранее Рамадан Абеди в телефонном разговоре с агентством AP заверил, что его сын Салман не совершал то, в чем его подозревают, и что он готовился к совершению паломничества в Саудовской Аравии.

"Мы не поддерживаем убийство невинных людей. Это не мы. Мы не те, кто взрывает себя среди невинных. Мы ходим в мечети, цитируем Коран, но не делаем таких вещей", - заверил отец подозреваемого.

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Напомним, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером во вторник полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.