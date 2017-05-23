"Всюду были тела и кровь": свидетели описывают последствия взрыва в Манчестере - The Telegraph

Пришедшие на концерт зрители и свидетели описали хаос после предположительной атаки террориста-смертника на Манчестер-Арене после концерта Арианы Гранде, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека и около 50 человек получили ранения. Об этом пишут репортеры в статье "Всюду были тела и кровь": свидетели описывают последствия взрыва в Манчестере", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Вот некоторые рассказы свидетелей:

"Я видел тела, лежащие на земле"

Энди Хоули отправился на место, чтобы забрать свою жену и дочь, которые были на концерте. "Когда я ждал, произошел взрыв, он отбросил меня примерно на 30 футов от одного входа к другому", - рассказал он BBC.

"Когда я поднялся, то увидел тела, лежащие на земле. Моей первой мыслью было отправиться на арену, чтобы попытаться найти свою семью".

"Когда я не смог их найти, я вышел на улицу с полицией и пожарными, осмотрел некоторые тела, чтобы найти жену и дочь".

Мистер Хоули сказал BBC, что он нашел свою семью, и они были невредимы.

"Это точно был взрыв, и определенной силы. Это случилось около кассы у входа в Арену".

"Мы слушали последнюю песню, затем внезапно увидели огромную вспышку, а затем – взрыв и дым"

Гэри Уокер из Лидса рассказал BBC Radio 5 Live, что осколки ранили ему ноги, а его жена получила ранение в живот, когда они ждали, пока их дочери вернуться с концерта.

"Мы услышали, как звучит последняя песня, и вдруг внезапно увидели огромную вспышку, а затем – взрыв и дым", - сказал он.

"Это был огромный взрыв – его можно было почувствовать в груди"

Кэтрин Макфарлейн рассказала агентству Reuters, что почувствовала сильный взрыв, когда покидала концерт.

"Мы пробирались к выходу, и когда мы оказались у двери, произошел мощный взрыв, и все закричали.

"Это был огромный взрыв, его можно было почувствовать в груди, все было в хаосе. Все бегали и кричали, и просто пытались выбраться из этого района".

"Все были в состоянии ужасной паники"

22-летний Маджид Хан отправился на концерт со своей сестрой. Он описал то, как взрыв ударил по комплексу, когда они покидали его.

"Я и моя сестра, как и многие другие, смотрели выступление Арианы Гранде на Манчестер-Арене, и все мы выходили из комплекса, когда произошел огромный взрыв, похожий на бомбу, он вверг всех в панику, и люди пытались выбежать из арены.

"Это был один взрыв, и почти все с другой стороны арены, откуда раздался звук взрыва, внезапно побежали к нам, пытаясь выйти через Trinity Way – и этот выход был заблокирован, поэтому все как можно скорее просто бежали к первому выходу, который нашли".

"Все были в состоянии ужасной паники, звали друг друга, поскольку некоторые из них ушли в туалет, когда это произошло, поэтому ситуация была очень тревожной".

"Такой шок и паника"

17-летний Оливер Джонс был на концерте со своей 19-летней сестрой.

"Я был в туалете и услышал громкий взрыв сразу после окончания концерта, и люди начали уходить", - сказал он.

"Взрыв эхом прокатился по фойе арены, и люди начали бежать".

"Я видел, как люди бежали в одну сторону и кричали, а затем многие разворачивались и бежали обратно".

"Охрана тоже убегала, вместе с поклонниками и зрителями концерта".

"Сообщения о крови и раненых людях".

"Такой шок и паника. Вы постоянно видите это в новостях и не ожидаете, что это случится с вами. Мне просто нужно было убежать и убедиться, что я и моя сестра в безопасности", - добавил он.

"Был звук, похожий на гром"

Бармен в клубе Steven Charles Snooker Club, который назвал себя Тайлер, сказал, что видел людей в крови, лежащих на земле.

"У нас было несколько человек, с паническими атаками и разного рода расстройствами", - сказал он Национальной ассоциации новостей.

"У нас здесь четверо девочек – мы пытаемся, выяснить, кто они, и позаботиться, чтобы их забрали".

"На полу был джентльмен, у которого кровоточила нога, женщина лежала на полу, часть ее лица была в крови.

"Мы что-то почувствовали, но не знали, что это было – был звук, похожий на гром".

"У одной девушки была паническая атака, у другой текли слезы, у женщины на улице случился сердечный приступ".

"Много подростков – они все в слезах".

"Я услышала громкий взрыв"

26-летняя Сьюзи Митчелл, чья квартира находится напротив Арены, сообщила об огромном взрыве, который был слышен в окрестностях.

"Я только что услышала громкий взрыв, когда была в кровати, вышла на балкон своей квартиры (мы на верхнем этаже, поэтому у меня прекрасный вид), все убегали большими толпами", - сказал она Ассоциации новостей.

"Взрыв был настолько большим, что я услышала это из своей комнаты, которая находится в задней части дома".

"В настоящее время здесь огромное количество служб спасения. Но пока я не вижу ничего конкретного, кроме бегущих людей и множества автомобилей".

"Нам повезло, что мы сбежали оттуда"

"Все кричали и бежали, на полу были пальто и телефоны людей. Люди просто бросили все", - рассказал BBC 22-летний Роберт Темпкин из Мидлсбро.

"Некоторые люди кричали, что видели кровь, но другие говорили, что это были взрывы воздушных шаров, или треск громкоговорителя".

"Было много машин скорой помощи. Я видел, как кому-то оказывали помощь. Я не могу сказать, что с ним случилось".

"Коридор был полон, пахло гарью"

"Все были в панике, была давка на лестнице", - рассказала Sky News Изабель Ходжинс, актриса, которая присутствовала на концерте.

"Коридор был полон, пахло гарью, было много дыма, когда мы уезжали".

"Это просто шокирует, и мы очень сильно потрясены. Нам просто повезло, что мы благополучно сбежали оттуда", - сказала она.